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- Alican Kaynar’dan harika başlangıç
Alican Kaynar’dan harika başlangıç
32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Alican Kaynar, ilk yarışını birinci sırada tamamladı.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 10:07
- Güncelleme : 27.07.2021 - 12:13
Yelkende erkekler finn sınıfında mücadele eden Alican Kaynar, ilk yarışını 49:18'lik derecesiyle birinci sırada tamamladı.
DİĞER YARIŞ GÜN İÇİNDE OLACAK
Alican Kaynar’ın ikinci yarışı gün içinde gerçekleştirilecek.
Laser radial sınıfında ülkemizi temsil eden Ecem Güzel, üçüncü yarış gününün ardından 44 sporcu arasında 19. sırada yer aldı