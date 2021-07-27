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    Alican Kaynar’dan harika başlangıç

    32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Alican Kaynar, ilk yarışını birinci sırada tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:13
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    Alican Kaynar’dan harika başlangıç

    Yelkende erkekler finn sınıfında mücadele eden Alican Kaynar, ilk yarışını 49:18'lik derecesiyle birinci sırada tamamladı.

    DİĞER YARIŞ GÜN İÇİNDE OLACAK

    Alican Kaynar’ın ikinci yarışı gün içinde gerçekleştirilecek.

    Laser radial sınıfında ülkemizi temsil eden Ecem Güzel, üçüncü yarış gününün ardından 44 sporcu arasında 19. sırada yer aldı

    Alican Kaynar’dan harika başlangıç #1

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