Alicia Schmidt: 5 yıl daha spor yapacağım Bir dönem Alman ekibi Borussia Dortmund'un fitness koçu olan ve güzelliğiyle sosyal medyada büyük ilgi gören Alicia Schmidt, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Dünyanın en seksi sporcusu" lakaplı sporcu Alicia Schmidt, Women's Health dergisine antrenmanından sonra poz verdi.

24 yaşında olan Alman sporcu, güzelliğiyle beraber başarılarıyla da dikkat çekiyor.

Hedefini açıkladı

Yaptığı açıklamada şu andan itibaren 2028 yılına kadar spor yapmak istediğini belirten Schmidt, 10 yıl sonra 34 yaşında olacağını ve rekabetçi sporlara devam etmesinin zor olacağını düşündüğünü söylemişti.

Forbes dergisinin "30 yaş altı 30" listesinde de yer alan Alman sporcunun, Instagram'da şu anda 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.