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    Astrologların şampiyonluk tahminleri

    Astrologların şampiyonluk tahminleri

    Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hangi takımın kazanacağını, tahminleriyle ünlü astrologlar açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 17:00
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:22
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    Süper Lig'de oynanan 17 maçın ardından 11 galibiyet 2 yenilgi ve 3 beraberlik alan Galatasaray, 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

    İkinci sırada yer alan Fenerbahçe ise 11 galibiyet 3 yenilgi ve 2 beraberlik ile 35 puan topladı.

    Bu hafta sonu oynanacak derbi ile lider değişebilir ya da puan farkı açılabilir.

    Kadıköy'deki maç öncesi spor camiası, Fenerbahçe'nin favori olduğu noktasında birleşti. Son dönemde oynanan futbolla Jorge Jesus'un takımı avantajlı görülüyor.

    Ama "Sezon sonu kim şampiyon olur?" sorusuna kesin cevabı sadece ünlü astrologlar verebildi.

    İşte o isimlerin şampiyonluk tahminleri

    Astrolog Zeynep Turan, "Trabzonspor mağlubiyeti yanıltmasın, 2023 yılında Fenerbahçe şampiyon olacak." açıklamasında bulundu.

    Astrolog Hande Kazanova ve Aygül Aydın da Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını belirtti.

    Astrologların şampiyonluk tahminleri #1

    Astrolog Meral Baran ise "Galatasaray, ilk etapta başarısız olacak. Herkes 'Şampiyon garanti Fenerbahçe olacak' diyecek. Kutlamalar için hazırlıklar yapılacak ama Galatasaray son haftalara doğru bir mucize gerçekleştirecek ve şampiyon olacak." dedi.

    Galatasaray


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