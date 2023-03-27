Beş ülkeden Rus ve Belaruslu atletlerin Paris Olimpiyatları'na katılmasına tepki Rus ve Belaruslu atletlerin gelecek yıl Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılmasına Polonya, Birleşik Krallık, Letonya, Litvanya ve Estonya karşı çıktı.

Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 yılında Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılmasına Polonya, Birleşik Krallık, Letonya, Litvanya ve Estonya tepki gösterdi.

Söz konusu ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Belaruslu ve Rus sporcuların "tarafsız sporcular" olarak nitelendirilmesi eleştirildi.

"Sporcuların rollerini belirleyen milliyetleri değildir"

Belaruslu ve Rus sporcuların gelecek yıl olimpiyatlara "tarafsız sporcu" olarak katılmasının bir alternatif olarak sunulduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sporcuların rollerini belirleyen milliyetleri değildir. Aksine, Kremlin rejimini destekleyen hükümetler ve şirketler tarafından destekleniyorlar. Hatta bazıları doğrudan Rus ordusuyla ilişkili."

"Uluslararası toplum tarafından desteklenen duruşuna geri dönmeye şiddetle davet ediyoruz"

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın spor tesisleri dahil sivil altyapısına saldırdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: