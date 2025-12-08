Beylikdüzü'nde miniklerin satranç heyecanı

- İstanbul Beylikdüzü Evliya Çelebi İlkokulu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla renkli bir satranç turnuvası düzenlendi.
- Minik sporcuların zekâ ve stratejileriyle dolu etkinlik, katılımcılara rekabetin yanı sıra sabır, disiplin ve centilmenlik öğretti.
- Turnuvayı Enes Akif Apak birinci, Ömer Yasin Koçyiğit ikinci, Yiğit Osman Aydemir üçüncü ve Ahmet Alp Bozkurt dördüncü olarak tamamladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak vizyonuyla okullarda yükselen spor ateşi, bu kez satranç tahtasında alevlendi.
İstanbul Beylikdüzü Evliya Çelebi İlkokulu’nda düzenlenen turnuva, strateji ve zekânın dansına sahne oldu.
Sporun tabana yayılması ve eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi hedefiyle başlatılan seferberlik, meyvelerini vermeye devam ediyor.
İstanbul Beylikdüzü'nde, eğitimin köklü duraklarından Evliya Çelebi İlkokulu, minik zihinlerin kıyasıya rekabetine ev sahipliği yaptı.
Sadece taşların değil, zekâların da çarpıştığı turnuva, öğrencilere unutulmaz bir anı oldu.
STRATEJİ KONUŞTU, DOSTLUK KAZANDI
Turnuva boyunca okulun atmosferi adeta bir "büyük ustalar" (Grandmaster) şampiyonasını aratmadı.
Minik sporcular, siyah-beyaz kareler üzerinde kurdukları stratejilerle keyifli anlar yaşadı.
Organizasyon, öğrencilere sadece rekabeti değil, aynı zamanda sabrı, disiplini ve centilmenliği de aşılayarak satranç sporuna olan ilgiyi zirveye taşıdı.
DERECEYE GİREN İSİMLER
Zorlu maçların ardından turnuvayı başarıyla tamamlayan isimler şöyle sıralandı:
Birinci: Enes Akif Apak
İkinci: Ömer Yasin Koçyiğit
Üçüncü: Yiğit Osman Aydemir
Dördüncü: Ahmet Alp Bozkurt
Hem sosyal hem de zihinsel gelişime büyük katkı sağlayan bu tür etkinlikler, sporun eğitimle iç içe olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.