Bilardo efsanesi Raymond Ceulemans İstanbul'a geldi Dünya bilardo efsanesi 85 yaşındaki Raymond Ceulemans, turnuva için İstanbul'a geldi. Efsane ismi, havalimanında dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner karşıladı.

DHA

Dünya, Avrupa ve Belçika şampiyonu olarak 100'den fazla unvan kazanan ve erişilmesi güç bir kariyere imza atan, dünya bilardo efsanesi 'Mr. 100' lakaplı Raymond Ceulemans, Türkiye'nin en büyük ve en önemli bilardo tesisi BilardoMax'ın ev sahipliğinde bu yıl 21'incisi düzenlenecek geleneksel Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası için İstanbul'a geldi.

Raymond Ceulemans ve eşi Angel Ceulemans'ı İstanbul Havalimanı'nda dünya şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner ve sevgilisi Şenay Gürler karşıladı.

"Türkiye'de çok insanı motive etmiş biridir"

Havalimanında Ceulemans'ı beklerken duygu dolu anlar yaşadığı belirten Semih Saygıner, şu açıklamada bulundu:

"Öyle bir efsane ki herkesin heyecan duyduğu bir ziyaret bu. 2 gün evimizde ağırlayacağız. Türkiye'nin en havalı adamı benim şu an. 1988 yılında rahmetli Bora Karatay, Türk bilardosunun duayenlerinden; ilk yabancı oyuncuları o getirmiştir ülkemize. Dünya artistik bilardo şampiyonu Raymond Steylaerts ve Raymond Ceulemans Türkiye'ye geldiler.

Bir heyecan, bir heyecan. 24 yaşındayım, 1988 yılı. O zamanlar karşılamaya gittik Atatürk Havalimanı'na. Bavulu almayı bekliyorlar, el sallıyoruz... 35 sene geçti aradan, şu an aynı heyecanı yaşıyorum. Dünyada herkesi motive etmiş, Türkiye'de çok insanı motive etmiş biridir. Çok büyük bir efsane. Aynı heyecanı duyuyorum. O zaman 24 yaşındaydım, şu an 58 yaşındayım ve yine havalimanındayım."

"Boksta Muhammed Ali neyse bilardoda Ceulemans odur"

Ceulemans'ın İstanbul'a davet edilmesi ve turnuva hakkında bilgiler veren Saygıner, şu şekilde konuştu:

"21'incisi düzenlenecek geleneksel bir ligimiz var. Birçok dünya starını davet ettik konuk oyuncu olarak. Orada amatörler ve profesyoneller birleşiyor ve 1 yıl süren bir elemeden sonra 32 kişi oynuyoruz bu turnuvayı. Bu sene Ceulemans'ı davet etmek istedik, o da kırmadı. 'Ben turnuva oynamıyorum ama gelirim' dedi. Davet çok hoşuna gitti. 'Pek eskisi gibi oynayamıyorum' dedi ancak 'Sen masanın etrafında dolaş bize yeter' dedim. Hakikaten boksta Muhammed Ali neyse bilardoda Ceulemans odur."

"O bilardonun babasıdır"

Ceulemans'ın 85 yaşında olduğuna değinen milli sporcu, şunları dedi:

"Biz 85 yaşında oynayabilir miyiz hala bilmiyorum. O yüzden büyük saygıyı hak ediyor. Ben bütün bilardo meraklılarını Ceulemans ile tanışmaya, böyle bir efsaneyi karşılamaya davet ediyorum. Ben çok heyecanlı ve çok mutluyum. O bilardonun babasıdır. Çok uzun yıllardır bilardo oynuyorum, çok heyecanlıyım. Bir devi ağırlıyoruz Türkiye'de."

"2001'de dünya şampiyonu olduktan sonra kariyerimi bitirdim"

Raymond Ceulemans ise İstanbul'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"1988'de ilk kez geldik. Çok güzel bir organizasyon yapılmıştı. O zamanlar Türkiye herhangi bir bilardo çatısına üye değildi. Avrupa Bilardo Birliği ve Dünya Bilardo Birliğine üyeliği için çabalar sarf ediyorduk. Onun için gelmiştik. En son o zaman oynamıştık. 97'de son Dünya Kupasını oynadık Türkiye'de. Misafir olarak da birkaç kez çağrıldım. Oynamaya hiç çağrılmadım.