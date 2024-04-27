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Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Dünya ve Avrupa şampiyonu mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.