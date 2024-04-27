Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda çeyrek finalde İspanyol rakibi Marta Lopez Del Abbol’u, yarı finaldeyse Bulgar sporcu Venelina Poptoleva’yı geçerek finale yükselen 54 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşı karşıya geldiği Anastasiia Kool’u üç rauntta da 5-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı.
Üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu
2019’da İspanya/Alcobendas, 2022’de de Karadağ/Budva’da Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Çakıroğlu, 4. kez final mücadelesi verdiği 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda kariyerindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.
Büyükler Avrupa şampiyonalarında iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Çakıroğlu, 4. kez finale kaldığı organizasyonda 3. altınını kazanmış oldu.
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