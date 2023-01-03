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- Damar Hamlin'in NFL maçında kalbi durdu
Damar Hamlin'in NFL maçında kalbi durdu
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 11:15
- Güncelleme : 03.01.2023 - 11:20
Buffalo Bills takımından yapılan açıklamada, maçta girdiği ikili mücadelenin ardından yere yığılan 24 yaşındaki Damar Hamlin'in kalbinin durduğu belirtildi.
Kalp masajıyla döndürüldü
Hamlin'in kalp atışlarının, sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapılan kalp masajıyla geri getirildiği ifade edildi.
Sonrasında hastaneye kaldırılan ABD'li oyuncunun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
AA'nın haberine göre; Damar Hamlin, maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girmişti.
Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD'li oyuncu, kısa süre sonra yere yığılmıştı. Saha içinde yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunulan Hamlin, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ev sahibi Bengals'ın 7-3 üstünlüğüyle sürerken yarıda kalan karşılaşmanın ertelendiği duyurulmuştu.