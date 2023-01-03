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    Damar Hamlin'in NFL maçında kalbi durdu

    Amerikan Futbolu Ligi'nde Cincinnati Bengals ile oynanan karşılaşmada yere yığılan Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 11:15
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 11:20
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    Damar Hamlin'in NFL maçında kalbi durdu

    Buffalo Bills takımından yapılan açıklamada, maçta girdiği ikili mücadelenin ardından yere yığılan 24 yaşındaki Damar Hamlin'in kalbinin durduğu belirtildi.

    Kalp masajıyla döndürüldü

    Hamlin'in kalp atışlarının, sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapılan kalp masajıyla geri getirildiği ifade edildi.

    Sonrasında hastaneye kaldırılan ABD'li oyuncunun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

    Damar Hamlin

    AA'nın haberine göre; Damar Hamlin, maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girmişti.

    Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD'li oyuncu, kısa süre sonra yere yığılmıştı. Saha içinde yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunulan Hamlin, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ev sahibi Bengals'ın 7-3 üstünlüğüyle sürerken yarıda kalan karşılaşmanın ertelendiği duyurulmuştu.

    Damar Hamlin

    Damar Hamlin

    Damar Hamlin

    Damar Hamlin


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