Danimarka'yı yenen Norveç, Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nı kazandı

AA & Ensonhaber

Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin ortak düzenlediği 16. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın finali Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Wiener Spor Salonu'nda oynandı.

Finalde Norveç ile Danimarka karşı karşıya geldi.

NORVEÇ, ŞAMPİYON OLDU

Mücadelenin ilk yarısını 13-12 önde bitiren Norveç, sahadan 31-23'lük skorla galip ayrıldı.

Norveç, son 11 turnuvadaki 9. şampiyonluğunu elde etti. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Norveç, şampiyonluk sayısını da 10'a çıkardı.

Üçüncülük maçında ise Macaristan, Fransa'yı 25-24 yendi.