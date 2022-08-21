Dünya ağır sıklet boks ünvan maçında Usyk, Joshua'yı yendi

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk, rövanş maçında Büyük Britanyalı Anthony Joshua'yı mağlup ederek ünvanını korudu.

"Kızıldeniz'deki Öfke" adıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen boks mücadeleleri kapsamında, dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş maçı için Kral Abdullah Spor Kompleksi'ndeki 35 bin seyirci kapasiteli Super Dome Salon'unda karşılaştı.

Joshua'yı yendi, ünvanını korudu

Usyk, Joshua'yı mağlup ederek WBA, IBF, IBO ve WBO kemerlerini korumayı başardı.

Veliaht Prens de maçı izledi

AA'nın haberine göre; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua arasında Kral Abdullah Spor Kompleksi'ndeki 35 bin seyirci kapasiteli Super Dome Salon'unda yapılan maçı izledi.