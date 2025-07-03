Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin hayatını kaybetti

Alp disiplini kayakta dünya şampiyonluğu bulunan özel sporcu Tuğba Tekin, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Dünya şampiyonu özel sporcumuz Tuğba Tekin’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume sporcumuza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

2 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

Federasyondan alınan bilgiye göre, aktif sporcu bırakan 34 yaşındaki Tuğba Tekin, 2013 ve 2017'de alp disiplini kayakta dünya şampiyonu oldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Isparta'da evinde ölü bulunan Tuba Tekin bugün, son yolculuğuna uğurlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Isparta basınında yer alan habere göre; Olay geçen gün saat 21.00 sıralarında Keçeci Mahallesi 2311'nci Sokakta bulunan bir evde meydana geldi.

Hareketsiz halde bulunan Tuba Tekin'i görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin'e yaptığı müdahalede öldüğünü belirlendi.

Cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk belirlemelere göre ise kendi hayatına son verdiği tespit edildi.