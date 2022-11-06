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    Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu

    Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finallerinde ilk gün yarışlarında kazanan Letonyalı Ivars Smaukstelis oldu.
    • 06.11.2022 - 01:19
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    Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu

    Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 sporcunun katılımıyla dünyanın en güçlü adamları yarışı gerçekleşti.

    Düzenlenen yarışın ilk gününde sporcular; 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışı, 160, 170, 190, 210 kiloluk kayaları kaldırma yarışı kategorilerinde mücadele ettiler.

    İlk gün kazananı Ivars Smaukstelis

    İHA'nın haberine göre, iki yarış sonuçlarına göre günün kazananı Letonya’dan Ivars Smaukstelis oldu. Yarışlar yarın İskele Şelale Meydanı’nda saat 12.00 de başlayacak.

    Tır çekme, conan tekeri 330 kg, deadlift araç kaldırma ve araçlara kum torbası yükleme kategorilerinde sporcular mücadele edecek.

    Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu #1

    Dünyanın en güçlü insanı belirlenecek

    Yarışlarda tüm ayakların tamamlanmasının ardından toplanan puanlara göre dünyanın en güçlü insanı belirlenecek.

    Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu #2

    Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu #3

    Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu #4

    Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu #5


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