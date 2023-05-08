Ebrar Karakurt, Arda Turan'ın fotoğraf çektirdiği bankta poz verdi Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyada viral olan Arda Turan'ın bankında fotoğraf çektirme akımına katıldı. Başarılı isim, verdiği pozla dikkat çekti.

Sık sık eski kulübü Barcelona'nın bulunduğu aynı isimli kente ziyaretler gerçekleştiren Arda Turan, bir bankta çektirdiği derbeder fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sosyal medyada yeniden trend olan bu kare, ünlü YouTuberlar tarafından da birebir taklit ediliyor.

Yeni akım Arda Turan'ın bankı

Tarihi ve turistik birçok mekanı olan İspanya'ya giden Türklerin ilgi odağı ise Arda Turan'ın fotoğraf çektirdiği bank oluyor. İlk iş orada fotoğraf çektiren kullanıcılar, sosyal medyada da yeni bir akım başlattı.

Bu akıma uyan son isim ise milli voleybolcu Ebrar Karakurt oldu. Başarılı isim de Arda Turan pozu vererek sosyal medyayı salladı.