Ebrar Karakurt, Arda Turan'ın fotoğraf çektirdiği bankta poz verdi

Sık sık eski kulübü Barcelona'nın bulunduğu aynı isimli kente ziyaretler gerçekleştiren Arda Turan, bir bankta çektirdiği derbeder fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sosyal medyada yeniden trend olan bu kare, ünlü YouTuberlar tarafından da birebir taklit ediliyor.
Yeni akım Arda Turan'ın bankı
Tarihi ve turistik birçok mekanı olan İspanya'ya giden Türklerin ilgi odağı ise Arda Turan'ın fotoğraf çektirdiği bank oluyor. İlk iş orada fotoğraf çektiren kullanıcılar, sosyal medyada da yeni bir akım başlattı.
Bu akıma uyan son isim ise milli voleybolcu Ebrar Karakurt oldu. Başarılı isim de Arda Turan pozu vererek sosyal medyayı salladı.