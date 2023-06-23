Eda Erdem'den Arda Güler'e çağrı: Gitme kal

Fenerbahçe’nin sezonun son haftalarında gösterdiği performansıyla Avrupa devlerinin transfer listesine giren 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertli camianın gündeminde.

Kadınlar Voleybol Ligi’ni şampiyon bitiren Fenerbahçe'nin milli yıldızı Eda Erdem de doğum günü nedeniyle yayınladığı mesajda Arda Güler’e Fenerbahçe’den ayrılmama çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Eda Erdem, “Bugün doğum günüm, bir mum dileğim de sana gelsin. üzme bizi; kal be Arda.” ifadelerini kullandı.

Bir taraftar olarak süreçten bihaber, Hong Kong’da yazıyorum bu satırları. Şampiyonluk geldiğinde; Kadıköy, cadde… Sarı lacivert tüm ülke. Öyle bir sevgi ki, tarif edilmez… Mesela 2012. Sabiha Gökçen dış hatları, dönüş konvoyunu anmadan bitiremem hiçbir sezonu.



Ya da Saraçoğlu çimlerinde kupayla yürürken hissedilenler… Kazınır sonsuza dek insanın zihnine. Voleybolda böylesine derinden, böylesine kalpten yaşadım Fenerbahçe’yi. Futbolcu olsaydım olacakları düşünemiyorum bile.



Herkesin hayatta planları değişir elbette ama çubuklu giyen her sporcunun bu mutluluğu yaşamasını isterim. Bugün doğum günüm, bir mum dileğim de sana gelsin. Nereye gidersen git evlat oldun bir kere; ama yine de böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda.