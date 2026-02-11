Elizabeth Lemley, altın madalyaya ulaştı

- ABD'li Elizabeth Lemley, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak kadınlar moguls kategorisinde altın madalya kazandı.
- Jaelin Kauf gümüş, Perrine Laffont ise bronz madalya aldı.
- Müsabakalar, İtalya'daki Livigno Kar Park'ta gerçekleştirildi.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 5. gününde serbest stil kayak kadınlar moguls müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Final turunda 82,30 puan elde eden Elizabeth Lemley, altın madalyanın sahibi oldu.
KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER
Bir diğer ABD'li sporcu Jaelin Kauf, 80,77 puanla gümüş, Fransız Perrine Laffont ise 78 puanla bronz madalya aldı.