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    Eski milli atlet Mehmet Solmaz koronavirüse yenik düştü

    Atletizmde 400 metre engellide Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli sporcu Mehmet Solmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 yaşında yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 22.12.2020 - 14:41
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    Eski milli atlet Mehmet Solmaz koronavirüse yenik düştü

    Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 1970'li yılların rekortmen sporcusu milli atlet Mehmet Solmaz'ın koronavirüs nedeniyle İzmir'de vefat ettiği kaydedildi.

    PAŞABAHÇE MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

    Açıklamada, "Mehmet Solmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve atletizm camiasına baş sağlığı diliyoruz." denildi.

    Solmaz'ın, dün kılınan ikindi namazına müteakip İzmir Karabağlar Paşabahçe Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.

    Eski milli atlet Mehmet Solmaz koronavirüse yenik düştü #1

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