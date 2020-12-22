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- Eski milli atlet Mehmet Solmaz koronavirüse yenik düştü
Eski milli atlet Mehmet Solmaz koronavirüse yenik düştü
Atletizmde 400 metre engellide Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli sporcu Mehmet Solmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 yaşında yaşamını yitirdi.
- AA
- 22.12.2020 - 14:41
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 1970'li yılların rekortmen sporcusu milli atlet Mehmet Solmaz'ın koronavirüs nedeniyle İzmir'de vefat ettiği kaydedildi.
PAŞABAHÇE MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Açıklamada, "Mehmet Solmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve atletizm camiasına baş sağlığı diliyoruz." denildi.
Solmaz'ın, dün kılınan ikindi namazına müteakip İzmir Karabağlar Paşabahçe Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.