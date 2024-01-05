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Eski paralimpik atlet Oscar Pistorius şartlı tahliye edildi

Eski paralimpik atlet Oscar Pistorius şartlı tahliye edildi 14 Şubat 2013'te kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı Pretoria'daki evinde taksirle öldürdüğü gerekçesiyle tutukalanan ve 11 yıldız cezaevinde kalan Oscar Pistorius, şartlı bir şekilde tahliye oldu.