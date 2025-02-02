Galatasaray'da Mauro Icardi, İstanbul'a döner dönmez bakın ne yaptı

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapattığı açıklanan Mauro Icardi İstanbul'a geldi.

İstanbul Atatürk Havaalanı’na inen Icardi'ye yeni sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

Ülkesinde ameliyat olan 31 yaşındaki Arjantinli golcü tedavisine Türkiye'de devam edecek.

TORREIRA VE MUSLERA İLE BULUŞTU

Öte yandan ayağının tozuyla takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile görüşen yıldız futbolcu, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

İşte o kare...