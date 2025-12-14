Abone ol: Google News

Giresunspor, DEPSAŞ Enerji As karşısında kazandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor, deplasmanda DEPSAŞ Enerji As'ı 36-26 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 21:06
Giresunspor, DEPSAŞ Enerji As karşısında kazandı
  • Giresunspor, DEPSAŞ Enerji As'ı 36-26 yendi.
  • İlk yarıyı 15-12 önde kapatan Giresunspor, ikinci devrede farkı açtı.
  • Maç Ankara'da oynandı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında DEPSAŞ Enerji As ile Giresunspor karşı karşıya geldi.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 15-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

KAZANAN GİRESUNSPOR

İkinci devre farkı açan Giresunspor, sahadan 36-26 galip ayrıldı.

Eshspor Haberleri