GSB 2022 Gençlik Kampı başvuru ekranı: Gençlik Kampı şartları nelerdir, ücretli mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 Gençlik Kampı başvurusu başladı. Şartları açıklanan kampa katılmak isteyenler "GSB Gençlik Kampı başvuru ekranı ve şartları" hakkında araştırma yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her sene gerçekleştirilen gençlik kampları, 2022 yılında da yapılacak.

Farklı illerde ve farklı yaş gruplarına hitap eden kamplara başvuruda bulunmak isteyenler için detaylar belli oldu.

Konuyla ilgili Gençlik Kampları’na başvuruların başladığını söyleyen Erdoğan yaş sınırının da yükseldiğini duyurdu.

Kültürel, sosyal ve sportif gelişimi amaçlayan bu kampa başvurular nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir merak ediliyor. Öte yandan kampın ücretli olup olmadığı da araştırılıyor.

Peki Gençlik Kampı başvurusu başladı mı? 2022 GSB Gençlik Kampları başvuru şartları neler, ücretli mi? İşte başvuru ekranı...

GSB Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

2022 yılında Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Kamplarına başvurular 9 Mayıs itibariyle başladı. Gençlik Kampı başvuruları https://gencizbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Temmuza kadar sürecek olan başvurular, yapılan değerlendirmelerin ardından sonuçlanacak.

GSB Gençlik Kampı ücretli mi?

Gençlik kamplarına katılım için gerekli şartları sağlamak yeterli olup herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

2022 GSB Gençlik Kampı şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampı ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş sınırının da 22’den 25’e yükseldiğini açıkladı.

2022 Gençlik Kampı başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

a) Aile aylık net geliri 2022 asgari ücretin altında olanlara,

b) Bakanlığımıza bağlı Gençlik Merkezlerine veya Genç Gönüllüler web sitesine üye olanlar,

c) Kamplarımıza katılmak amacıyla üç yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara, öncelik tanınacaktır.

Bu kapsamda, kampa katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz etmeyenlerin başvuruları iptal edilecek, yerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır.

Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda kampa doğrudan katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılarak yerlerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır.

- Gençlik kamplarına katılacakların kamplara atamaları, Kamp Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.