Hentbol ligi tescil edildi Basketbol ve voleybolun ardından Türkiye Hentbol Federasyonu da koronavirüs nedeniyle liglerin tescil edildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının insan hayatını tehdit etmeye devam etmesi nedeniyle ülkemizde fedarasyonlardan, bir bir ligleri iptal kararları geliyor.

Geçtiğimiz gün basketbol ve voleybol federasyonları tarafından alınan şampiyonsuz tescil kararlarının ardından bugün de Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, bir açıklama yaptı.

''LİGLERİ TESCİL ETTİK''

Koronavirüs salgını nedeniyle ligleri tescil ettiklerini açıklayan Eyüboğlu, ''Yönetim kurulumuz bugün toplandı. Biz hentbol olarak normal sezonun tescil edilmesini, Türkiye Kupası dahil olmak üzere şampiyon ilan edilmemesini, ligden düşme olmaması kararını aldık. Kulüplerin Avrupa kupalarına katılımı liglerindeki sıralamalara göre yapılacak. Gelecek sezon ile ilgili yönetim kurulumuz karar verecektir. Bu alınan karar bütün kulüplerin ortak görüşü.'' ifadelerini kullandı.

Hentbol Süper Ligi'nde puan durumu şu şekildeydi:

ŞAMPİYON DEĞİŞMİYORDU

Öte yandan 9 ekibin mücadele ettiği hentbol liginde şampiyon, uzun zamandır değişmiyordu.

Beşiktaş, 2009 senesinden bu yana her yıl şampiyonluk kupasını kaldıran takım oluyordu.