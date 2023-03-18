Hentbol Türkiye Kupası'nda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı Türkiye Kupası'nın final maçında Beykoz Belediyespor'u 34-33 yenen, Beşiktaş kupanın sahibi oldu.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın final maçında Beşiktaş, Beykoz Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele siyah-beyazlıların 34-33'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı, hakemler Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz yönetti.

İlk yarıyı Beykoz Belediyespor önde bitirdi

Karşılıklı gollerle ve çekişmeli geçen maçta Beykoz Belediyespor, ilk yarıyı 16-13 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü korumak isteyen sarı siyahlılar, periyodun başında farkı 5 sayıya (21-16) kadar yükseltti.

Beşiktaş üst üste bulduğu 2 golle kazandı

Farkın açılmasını engellemek isteyen siyah beyazlılar ise bitime 10 dakika kala beraberliği (26-26) yakaladı.

Geriye kalan süresi büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 29-29 berabere sona erdi.

Beşiktaş, peş peşe bulduğu iki golle uzatmaya 32-30 başladığı karşılaşmayı 34-33 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Beşiktaş, kupasını aldı

Müsabaka sonrası düzenlenen kupa seremonisinde, siyah beyazlılara şampiyonluk kupası ile madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç verdi.

Beykoz Belediyespor'a ise madalyalarını THF Asbaşkanı Salim Öztürk ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin takdim etti.

Törende, "Turnuvanın en değerli oyuncusu" ödülünü ise Beşiktaş'tan Yakup Yaşar Simsar aldı.