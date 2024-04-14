Hentbolda Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazandı Hentbol Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Spor Toto'yu 40-31 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA & Ensonhaber

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Beşiktaş ile Spor Toto karşı karşıya geldi.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maç, karşılıklı gollerle başlarken 4. dakikada Beşiktaş Safi Çimento, ilk kez öne (4-3) geçti.

Spor Toto'nun Özgür (4) ve Ozan'la (1) bulduğu gollere Beşiktaş, Alperen (2), Castro Pena (2) ve Arsenic'in (1) golleriyle karşılık verirken 10. dakika 5-5'lik eşitlikle geçildi.

Castro Pena ve Radojkovic ile goller üreten siyah-beyazlı takım, 23. dakikada 16-9'luk skor üstünlüğü sağladı. İlk yarının kalan bölümünde taraftarının da desteğiyle daha etkili oynayan Beşiktaş, devreye 19-14 önde girdi.

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İkinci yarının ilk 10 dakikalık bölümü başa baş mücadele şeklinde geçti ve 42. dakikaya 25-20'lik skorla İstanbul ekibi önde girdi.

Beşiktaş, bu dakikalarda Radojkovic ve Cvetko'yla bulduğu gollerle 50. dakikada 34-25 üstünlük sağladı.

Kalan bölümde de üstün oyununu sürdüren Beşiktaş, final maçını 40-31 kazanarak 2023-2024 sezonu Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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