Her şey depremzedeler için! Milli sporcu Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen ve depremzedelere dikkat çekmek için Hatay'da 106 metreye dalarak paletsiz ağırlıkta dünya rekoru kırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen deprem bölgesi Hatay'da paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metreyle kırdı. Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika Ercümen, yeni başarılara odaklandı. Şahika Ercümen'in rekor yolculuğundan kareler 100. yıla ithafen 100 kız öğrenciye destek Milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu geçme hedefiyle Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında nefesini tuttu. Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla organize edilen rekor denemesinde Ercümen, su altına indi. Ercümen, 106 metreye ulaşıp rekoru kırarak, ismini bu başarıya da yazdırdı. Yayladağı'ndaki dalışının ardından su üzerine çıkan Ercümen, rekoru Türk bayrağı açarak kutladı. Ercümen, bu rekorla Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen spor alanında eğitim gören 100 kız öğrenciye destek verecek.