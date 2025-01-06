Ismail Jakobs'tan tartışılacak sözler: Döner, Almanya'dan çıkmıştır

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Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs, sarı-kırmızılıların YouTube kanalına samimi açıklamalarda bulundu.

Başarılı futbolcu, sakatlık süreci, Türk kültürü ve favori yemekleri hakkında ilgi çekici detaylar paylaştı.

"SAKATLIK NEDENİYLE MAHÇUP HİSSEDİYORUM"

Sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçırdığını belirten Jakobs, bu durumun kendisini üzdüğünü söyledi:

Geldiğimde sakat gelmiştim ve bu kolay bir dönem değildi. Çok maç kaçırdım ve bunun için mahçup hissediyorum. Bundan sonra sakatlanmayacağıma söz veremem tabii ki ama 2025'te kendime çok dikkat edeceğime söz veriyorum.

"TÜRK KÜLTÜRÜYLE BÜYÜDÜM"

Almanya’da büyürken Türk kültürüyle yakın bir bağ kurduğunu ifade eden Jakobs, Türk arkadaşlarının Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini yakından takip ettiğini belirtti:

Almanya'daki arkadaşlarım hep Türk'tü. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, Barcelona-Real Madrid rekabeti gibi. Bazı arkadaşlarım Galatasaraylı, bazıları Fenerbahçeli. Türk kültürüyle büyüdüm.

"DÖNER ALMANYA'DAN ÇIKMIŞ BİR LEZZET"

Favori Türk yemeği sorulduğunda yıldız futbolcunun cevabı şaşırtıcı oldu. Dönerin Türkiye yerine Almanya’dan çıktığını ifade eden Jakobs, şu sözleri kullandı:

Döner Almanya'dan çıkmış bir lezzet, Türkiye'den değil. Döner benim favori lezzetim ama Alman döneri favorim.

Jakobs’un bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sarı-kırmızılı yıldızın döner hakkındaki yorumu, futbolculuğunun yanı sıra gastronomi tartışmalarını da gündeme taşıdı.