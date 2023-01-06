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    İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti

    İtalya'da 5 yıldır kanserle mücadele eden efsane golcülerden Gianluca Vialli yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 13:04
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    İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti

    58 yaşındaki Gianluca Vialli'ye 5 sene öncesi pankreas kanseri teşhisi koyulmuştu.

    Vialli ailesi yazılı bir açıklama yaparak efsane futbolcunun vefatını duyurdu.

    "Kalbimizde yaşayacak"

    Yapılan açıklamada, "Gianluca Vialli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cesaret ve onurla mücadele ettiği beş yıllık hastalıktan sonra, dün gece tüm ailesi yanındayken vefat etti. Yıllar boyunca sevgileriyle onu destekleyen birçok kişiye teşekkür ediyoruz. Onun hatırası ve örneği sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak." denildi.

    Gianluca Vialli

    Gianluca Vialli

    Gianluca Vialli


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