İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti

İtalya'da 5 yıldır kanserle mücadele eden efsane golcülerden Gianluca Vialli yaşamını yitirdi.

58 yaşındaki Gianluca Vialli'ye 5 sene öncesi pankreas kanseri teşhisi koyulmuştu.

Vialli ailesi yazılı bir açıklama yaparak efsane futbolcunun vefatını duyurdu.

"Kalbimizde yaşayacak"

Yapılan açıklamada, "Gianluca Vialli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Cesaret ve onurla mücadele ettiği beş yıllık hastalıktan sonra, dün gece tüm ailesi yanındayken vefat etti. Yıllar boyunca sevgileriyle onu destekleyen birçok kişiye teşekkür ediyoruz. Onun hatırası ve örneği sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak." denildi.