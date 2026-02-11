Jens Luraas Oftebro, altın madalya kazandı

- Norveçli Jens Luraas Oftebro, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.
- Oftebro, 104 metrelik atlayışı ve 29 dakika 59.4 saniyelik kayaklı koşusuyla rakiplerini geride bıraktı.
- Avusturyalı Johannes Lamparter gümüş, Fin Eero Hirvonen ise bronz madalya aldı.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 5. gününde kuzey kombine bireysel normal tepe 10 kilometre müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.
Kayakla atlama etabında 104 metrelik atlayışıyla 125,6 puan alan Norveçli Jens Luraas Oftebro, kayaklı koşuda ise 29 dakika 59.4 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı.
KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER
Avusturyalı Johannes Lamparter, bir saniye geride gümüş, Fin Eero Hirvonen ise 2.5 saniye farkla bronz madalya elde etti.