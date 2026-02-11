Julia Simon, olimpiyatlarda altın madalya aldı

- Julia Simon, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda biatlon kadınlar 15 kilometre bireysel kategorisinde altın madalya kazandı.
- 41 dakika 15.6 saniye ile birinci olan Simon, oyunlardaki ikinci altın madalyasını aldı.
- Böylece Simon, biatlonda iki olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk Fransız kadın oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 5. gününde biatlon kadınlar 15 kilometre bireysel müsabakaları, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.
Fransız Julia Simon, 41 dakika 15.6 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve biatlon karışık takım 4x6 kilometre kategorisinin ardından oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti.
TARİHE GEÇTİ
Simon, biatlonda iki olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk Fransız kadın sporcu oldu.
KÜRSÜDEKİLER
Bir diğer Fransız biatlet Lou Jeanmonnot, 53.1 saniye geride gümüş, Bulgar Lora Hristova ise bir dakika 4.5 saniye farkla bronz madalya aldı.