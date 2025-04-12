Kadın Güreş A Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

İHA

Kadın Güreş A Milli Takımı, Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı.

Ay-yıldızlılar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

MİLLİLER, İKİNCİ SIRADA

Kadınlarda takım halinde Ukrayna 180 puanla şampiyon olurken, Türkiye 158 puanla ikinci, Romanya ise 79 puanla üçüncü sırayı elde etti.

Kadın güreş tarihinde tarihinde ilk defa 5 sıklette final maçına çıkan milliler, 4 yıl aradan sonra bir Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanamadı.

7 MADALYA KAZANDIK

Milli mayolar Avrupa şampiyonaları tarihinde en yüksek madalya kazandıkları bu organizasyonda 10 sıklette mindere çıktılar.

Bu karşılaşmalarda milliler 9 madalya maçı mücadelesine çıktı.

Altın madalyasız tamamlanan şampiyonada Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), Bediha Gün (59 kilo), Nesrin Baş (72 kilo) ve Yasemin Adar Yiğit (76 kilo), gümüş madalya kazandı.

Zeynep Yetgil (53 kilo) ve Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) ise bronz madalya kazanarak şampiyonayı üçüncü olarak tamamladılar.