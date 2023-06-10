Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, şampiyon oldu Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde Konyaaltı Belediyespor'u 29-24 yenen Kastamonu Belediyespor şampiyonluğa uzandı.

AA

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 29-24 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-14 eşitlikle tamamladı.

Oyuncular ve taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Kastamonu Belediyespor, maçı 29-24 kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşma sonunda Kastamonu Belediyesporlu oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.