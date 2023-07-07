Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı Edirne’de bu yıl 662.’si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. Güreşlerde 2 bin 141 pehlivan kıran kırana mücadelede verecek.

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662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan minik 1 boy pehlivanların güreşleriyle başladı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne start verildi

Sabahın erken saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı.

Daha sonra minikler, yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı.

Çeşitli kategorilerdeki güreşlerle ilk gün müsabakaları akşam saatlerinde sona erecek.

Yarın başaltı ve baş boylarındaki güreşlerle devam edecek olan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

2 bin 141 pehlivan güreşecek

Bu yıl minik 1 boyda 128, minik 2 boyda 151, teşvik 1 boyda 139, teşvik 2 boyda 150, tozkoparan boyda 172, ayak boyunda 192, deste küçük boyda 195, deste orta boyda 169, deste büyük boyda 155, küçük orta küçük boyda 319, küçük orta büyük boyda 106, büyük orta boyda 119, başaltında 93, baş boyunda ise 53 pehlivan mücadele edecek.

53 başpehlivanın yer alacağı güreşlerde, bu yılın başpehlivanı pazar günü gerçekleşecek final karşılaşmasıyla belli olacak.