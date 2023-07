Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası 'karşılama' geleneği ile başladı

DHA

Türkiye'nin başpehlivanının belirlendiği, bu yıl 3-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında, organizasyonun 'karşılama' geleneği yapıldı. Kırkpınar'ın 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibi, sabah saatlerinde Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamlarında karşılayarak, Kırkpınar'ın başladığının müjdesini verdi. Ekip, ilk olarak organizasyona ev sahipliği yapan Gürkan'ı belediye binası önünde karşıladı. Gürkan, davul ve zurna ekibine gelenek gereği para verdi.

Bir süre davul ve zurna ekibinin çaldığı şarkıları dinleyen Gürkan, tarihi organizasyonun 662'ncisini yapmaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Her Kırkpınar'da sanki ilk Kırkpınar'ımızmış gibi heyecanlanıyoruz. Acaba daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha güzelini nasıl yapabiliriz? diye. Kuşkusuz eksiklerimiz, hatalarımız oluyordur ama her yıl daha da iyisini yapma gayretimizden, kararlılığımızdan, heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Bu yılın özel bir önemi var; çünkü Cumhuriyet'in 100'üncü yılı. Tabii burada Türk milletinin büyüklüğü de ortaya çıkıyor. Osmanlı'nın Rumeli'ye fethiyle başlayan Kırkpınar, Cumhuriyet'e kadar geliyor. Bugün, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, hala bu geleneği devam ettiriyoruz. Burada hem Türk milletinin kararlılığı var hem de Edirnelilerin istikrarından söz etmek gerekiyor. Edirneliler de her şartta, her ortamda Kırkpınar'ı, Türkün ata sporu olan yağlı güreşi yapmışlar ve yapmaktan asla vazgeçmemişlerdir. Bunu çok önemli buluyorum, çok değerli buluyorum.