Kırkpınar’da 53 başpehlivan Er Meydanı'na çıkıyor Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde başpehlivanlar Er Meydanı'na çıkıyor.

DHA

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 662'ncisi Sarayiçi Er Meydanı'nda dün minik pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

Sabah saatlerinden itibaren alt boydaki pehlivanların güreşleriyle devam eden Kırkpınar'da öğleden sonra başpehlivanlık müsabakaları başlayacak. Bu yıl 2 bin 141 pehlivanın kayıt yaptırdığı Kırkpınar'da 53 başpehlivan öğlen saatlerinde çekecekleri kura ile güreşleri başlayacak.

Başpehlivanlık yarışı

Kıyasıya mücadeleye sahne olacak başpehlivanlık güreşlerinde geçen yıl şampiyon olan ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen yer bildirimi yapmadığı gerekçesiyle başpehlivanlığı elinden alınan Cengiz Şimşek de bugün dualı çayıra çıkacak.