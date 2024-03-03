La Liga'da olay maç! Hakem son düdüğü çaldı, Real Madrid golü buldu Real Madrid 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Valencia ile 2-2 berabere kalırken, maçın son anlarında Real Madrid'in bulduğu gol, hakemin son düdüğü çalması sebebiyle sayılmadı.

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İspanya La Liga'nın 27. haftasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid karşı karşıya geldi.

Real Madrid 2-0'dan beraberliği buldu

Mestalla'da oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Real Madrid karşılaşmayı 2-2 beraberlik ile tamamlamayı bildi.

Real Madrid'in gollerini 45+5 ve 76. dakikalarda Vinicius Junior kaydederken, Valencia'nın gollerini 27. dakikada Hugo Duro ve 30. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

Valencia'da Cenk Özkaçar 89. dakikada oyuna girerken, Real Madrid'de Arda Güler süre almadı.

İspanya'da hakemden inanılmaz son

Maçın son saniyelerinde ise saha karıştı.

Brahim Diaz orta yaparken hakem Jesus Gil Manzano maçı bitirdi ama futbolcular düdüğü duymadı. Bu sırada Bellingham topu kafayla vurup gol attı. Maçın bitiş düdüğünden hemen sonra olan bu gol, futbol tarihinde çok konuşulacak bir an oldu.

Real Madrid'e iki kırmızı kart

Real Madridli oyuncular, hakem Manzano'ya çok büyük tepki gösterdi. Yoğun tepki üzerine Real Madrid oyuncuları Jude Bellingham ve Antonio Rüdiger kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 66 puana ulaşırken, Valencia 37 puana ulaşmış oldu.