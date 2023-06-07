Liang Wenbo ve Li Hang, spordan ömür boyu men cezası aldı Çinli 10 snooker oyuncusunun şike soruşturmasında Liang Wenbo ve Li Hang'e ömür boyu men cezası verildi. İki oyuncunun her biri, 43 bin sterlin para cezasına da çarptırıldı.

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Çinli snooker oyuncularından Liang Wenbo ve Li Hang, şike yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men cezasına çarptırıldı.

Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Birliği (WPBSA) tarafından yapılan açıklamada, haklarındaki şike soruşturması gerekçesiyle ocak ayından bu yana turnuvalara katılımlarına izin verilmeyen 10 Çinli snooker oyuncusu hakkındaki kararın, Disiplin Komisyonu tarafından verildiği belirtildi.

Ömür boyu men edildiler

Oyunları manipüle etmek, hile yapmak ve yasa dışı bahis oynamak gerekçeleriyle suçlu bulunan 10 sporcudan Liang Wenbo ve Li Hang'e ömür boyu men cezası verildi. İki oyuncunun her biri, 43 bin sterlin para cezasına da çarptırıldı.

Diğer 8 snooker oyuncusu ise 20 ay ile 5 yıl 4 ay arasındaki süreçler arasında men cezalarına çarptırıldı. Söz konusu sporculardan 2021 Masters şampiyonu Yan Bingtao, Aralık 2027'ye, eski Birleşik Krallık şampiyonu Zhao Xintong ise Eylül 2024'e kadar turnuvalara katılamayacak.