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    Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı

    Tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 15:03
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    Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın dokuzuncu gününde tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.

    İTALYAN RAKİBİNİ YENDİ

    Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Mahmut, bronz madalya maçında İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaştı.

    Mahmut, ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve bronz madalya elde etti.

    Milli sporcu, paralimpik oyunlarda Türkiye'ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu.

    Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı #1

    Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı #2

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