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    Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi

    Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi

    Wanda Nara ile evliliğini bitiren yıldız futbolcu Mauro Icardi, Arjantinli model Floppy Tesouro ile yeni bir aşka yelken açtı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:17
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    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Bir küsüp bir barıştığı eşi Wanda Nara ile yollarını tamamen ayıran Mauro Icardi, yeni sevgilisini ülkesi Arjantin'de buldu.

    Model sevgili

    Wanda Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile bir birlikteliği konuşulurken, Icardi de model Floppy Tesouro ile yakınlaştı.

    Ortak arkadaşlarının bulunduğu ortamda samimi davranışlar sergileyen çiftin görüntüleri, Arjantin basını tarafından paylaşıldı.

    Floppy Tesouro

    Floppy Tesouro

    Floppy Tesouro

    Floppy Tesouro

    Floppy Tesouro


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