Mengtao Xu, üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak kadınlar aerials kategorisinde Çinli Mengtao Xu, altın madalya kazandı.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 16:54
  • Mengtao Xu, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak kadınlar aerials kategorisinde altın madalya kazandı.
  • Çinli sporcu, 112,90 puan alarak üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu.
  • Danielle Scott gümüş, Qi Shao ise bronz madalya aldı.

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 12. gününde serbest stil kayak kadınlar aerials yarışları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Çinli Mengtao Xu, finalde elde ettiği 112,90 puanla altın madalyaya ulaştı.

Çinli kayakçı, bu kategoride üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu.

KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

Avustralyalı Danielle Scott, 102,17 puanla gümüş, Çinli Qi Shao ise 101,90 puanla bronz madalya aldı.

