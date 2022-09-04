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Merve Tuncel'den üçüncü altın madalya
Merve Tuncel 400 ve 800 serbest stildeki altın madalyalarından sonra 1500 metre serbestte de Gençler Dünya Şampiyonu oldu.
- 04.09.2022 - 13:25
- Güncelleme : 04.09.2022 - 13:54
Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında milli sporcu Merve Tuncel, altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Lima'daki organizasyonda 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle Gençler Dünya Şampiyonu oldu.
Merve, 2 altın madalya almıştı
Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest ve 800 metre serbestte de altın madalya kazandı.