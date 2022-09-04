Haberler

Diğer spor haberleri Haberleri

Merve Tuncel'den üçüncü altın madalya

Merve Tuncel'den üçüncü altın madalya

Merve Tuncel 400 ve 800 serbest stildeki altın madalyalarından sonra 1500 metre serbestte de Gençler Dünya Şampiyonu oldu.