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    Messi cumhurbaşkanı adayı olsun mu anketi

    Halk nezdinde popülerliği zirve yapan Lionel Messi'nin ülkesinde cumhurbaşkanlığı seçimine girmesi halinde kazanması kesin gözüyle bakılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 15:21
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    Messi cumhurbaşkanı adayı olsun mu anketi

    Kariyerinin sonuna yaklaşan Lionel Messi, Arjantin'in 36 yıllık Dünya Kupası özlemini bitirdi.

    Performansıyla şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan Messi, ülkesinde popülerliğini artırdı.

    Yapılan anketlere göre Lionel Messi, politikacıları geçti ve başkanlık seçiminin en çok tercih edilen ismi oldu.

    Giacobbe ve Asociados isimli danışmanlık firmasının yaptırdığı ankette göre; Arjantinlilerin büyük bir bölümü başkanlık seçiminde Messi'ye oy verebileceğini söyledi.

    Destek yüzde 43.7

    Ankete katılanların yüzde 43.7'si Arjantin başkanlık yönetim yeri Casa Rosada'da Messi'yi görmek istediğini belirtti.

    Yüzde 37.8'i Messi aleyhine yanıt verirken; yüzde 17.5'i PSG'nin golcüsünü düşünebileceğini söyledi; yüzde 0.9'luk kesim ise kararsız kaldı veya yanıt vermedi.

    Lionel Messi

    Politikacılara fark attı

    Messi, oylamada yarıştığı tüm politikacıları ise geride bıraktı. Siyasilere karşı adaylığı sorulan Messi'ye yüzde 36.7 oy çıktı.

    Onu, yüzde 12.0'la Javier Milei (Temsilciler Meclisi üyesi), yüzde 11.3'le Cristina Kirchner (Eski devlet başkanı), yüzde 8.8'le Patricia Bulrich (Ulusal Güvenlik Bakanı ve Adalet Partisi Örgüt Sekreteri) ve yüzde 6.9'la Mauricio Macri (Eski başkan) takip etti.

    Halihazırdaki Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez ise sadece yüzde 1.3 oy alabildi.

    Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Messi


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