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Milli eskrimci Nisanur Erbil’den tarihi madalya

Milli eskrimci Nisanur Erbil’den tarihi madalya Tunus’ta 12 Ocak’tan bu yana devam eden Kılıç Grand Prix’de bugün eskrimci Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinde bir ilki başararak ilk Grand Prix derecesini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.