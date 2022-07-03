Milli güreşçi Mücahit Çelik altın madalya kazandı

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İtalya'nın başkenti Roma'da mindere çıkan Mücahit Çelik finalde rakibini yenerek altın madalyayı almaya hak kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Mücahit Çelik, final müsabakasında Ukraynalı rakibi İvan Prymachenko'yu (12-2) yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Mücahit altın, Ahmet bronz madalya elde etti

AA'nın haberine göre, milli güreşçilerden 57 kiloda mücadele eden Ahmet Karavuş ise Ukraynalı rakibi Vladyslav Abramov'u (11-5) yenerek bronz madalya kazandı.