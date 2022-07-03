Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
324.896
-1.07%
BTXN Coin
7.07
-0.28%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Milli güreşçi Mücahit Çelik altın madalya kazandı

    İtalya'nın başkenti Roma'da mindere çıkan Mücahit Çelik finalde rakibini yenerek altın madalyayı almaya hak kazandı.
    • 03.07.2022 - 02:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milli güreşçi Mücahit Çelik altın madalya kazandı

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Mücahit Çelik, final müsabakasında Ukraynalı rakibi İvan Prymachenko'yu (12-2) yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    Mücahit altın, Ahmet bronz madalya elde etti

    AA'nın haberine göre, milli güreşçilerden 57 kiloda mücadele eden Ahmet Karavuş ise Ukraynalı rakibi Vladyslav Abramov'u (11-5) yenerek bronz madalya kazandı.

    Milli güreşçi Mücahit Çelik altın madalya kazandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Milletler Ligi 2022: Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Voleybol

    Milletler Ligi 2022: Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    'Kadın programları yaşlıları olumsuz etkiliyor'
    Gündem

    'Kadın programları yaşlıları olumsuz etkiliyor'

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir