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Milli güreşçi Mücahit Çelik altın madalya kazandı
İtalya'nın başkenti Roma'da mindere çıkan Mücahit Çelik finalde rakibini yenerek altın madalyayı almaya hak kazandı.
- 03.07.2022 - 02:22
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Mücahit Çelik, final müsabakasında Ukraynalı rakibi İvan Prymachenko'yu (12-2) yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Mücahit altın, Ahmet bronz madalya elde etti
AA'nın haberine göre, milli güreşçilerden 57 kiloda mücadele eden Ahmet Karavuş ise Ukraynalı rakibi Vladyslav Abramov'u (11-5) yenerek bronz madalya kazandı.