Milli karateciler, Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
Haber Merkezi

Türkiye, 7-9 Şubat tarihlerinde Polonya'nın Bielsko-Biala kentinde düzenlenecek olan Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'na 42 sporcuyla katılacak.

49 ülkeden 1208 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye, bireysel ve takım kategorilerinde madalya hedefliyor.

KAÇ KİŞİYLE TEMSİL EDİLECEĞİZ?

21 Yaş Altı Kategorisi: 12 sporcu

Gençler Kategorisi: 12 sporcu

Ümitler Kategorisi: 11 sporcu

Takım Kata Yarışmaları: 8 sporcu

Toplamda 21 kadın ve 21 erkek sporcu, Türkiye'yi temsil edecek.

TÜRK SPORCULARIN HEDEFİ MADALYA

Türkiye Karate Federasyonu, genç ve ümit sporcuların Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor.

Bireysel ve takım kategorilerinde tatamiye çıkacak sporcular, madalya mücadelesi verecek.

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Ercan Ertan
Muhabir