Milli karateciler, Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Türkiye, 7-9 Şubat tarihlerinde Polonya'nın Bielsko-Biala kentinde düzenlenecek olan Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'na 42 sporcuyla katılacak.
49 ülkeden 1208 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye, bireysel ve takım kategorilerinde madalya hedefliyor.
KAÇ KİŞİYLE TEMSİL EDİLECEĞİZ?
21 Yaş Altı Kategorisi: 12 sporcu
Gençler Kategorisi: 12 sporcu
Ümitler Kategorisi: 11 sporcu
Takım Kata Yarışmaları: 8 sporcu
Toplamda 21 kadın ve 21 erkek sporcu, Türkiye'yi temsil edecek.
TÜRK SPORCULARIN HEDEFİ MADALYA
Türkiye Karate Federasyonu, genç ve ümit sporcuların Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor.
Bireysel ve takım kategorilerinde tatamiye çıkacak sporcular, madalya mücadelesi verecek.
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