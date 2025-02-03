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Milli karateciler, Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Milli karateciler, Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak Türkiye, Polonya'da düzenlenecek Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'na 42 sporcuyla katılıyor. 49 ülkeden 1208 sporcunun yer alacağı organizasyonda Türk karateciler, madalya hedefliyor.