Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da podyuma çıktı

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Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Hollanda'da yapıldı.
TT Assen Pisti'ndeki yarışta Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı üçüncü sırada bitirerek podyuma çıktı.
Toprak, yerini korudu
Yarışı İspanyol sporcu Alvaro Bautista birinci, Büyük Britanyalı motosikletçi Jonathan Rea ise ikinci sırada tamamladı.
Toprak, puanını 91'e çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Sezonun lideri Bautista ise puanını 137'ye yükseltti. Milli sporcu, yarın bu pistteki ikinci yarışına çıkacak.