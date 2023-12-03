Milli sporcu Sultan Haydar, olimpiyat kotası aldı İspanya’da düzenlenen Valencia Maratonu'nda ülkemizi temsil eden milli atletimiz Sultan Haydar, 2:21:27 derecesi ile yarışı 6. sırada tamamlayarak Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

AA

Milli atlet Sultan Haydar, İspanya'da düzenlenen Valencia Maratonu'nda elde ettiği dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona milli atletler Sultan Haydar ve Meryem Erdoğan katıldı.

Türkiye rekoru kırdı

Sultan Haydar, 2.21.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak yarışı 6. tamamladı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

Meryem Erdoğan ise 2.27.57'lik derecesiyle yarışı 40. tamamladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)