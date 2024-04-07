Milli yüzücüler, üç ayrı organizasyonda 63 madalya kazandı

AA
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli yüzücüler, Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen Belgrade Diving Trophy, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve Avusturya'nın Graz kentinde yapılan Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etti.
Milli yüzücüler 63 madalya kazandı
Milli yüzücüler, bu üç ülkedeki yarışlarda 23 altın, 22 gümüş ve 18 bronz olmak üzere 63 madalya kazanma başarısı gösterdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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