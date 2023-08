Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonluğuyla güreşi bırakmak gurur verici bir olay olur

İHA

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Güreş Federasyonu’nun resmi sosyal medya hesabından yayımlanan 'Benim Hikayem' programında açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki güreşçi, olimpiyatlarda altın madalya kazanamamış olmamasının kendisi için en büyük üzüntü olduğunu söyledi.

2024 Paris Olimpiyatları’na çalıştığını belirten milli güreşçi, olimpiyatlarda altın madalyayı kazanarak güreşe nokta koymak istediğini ifade etti.

"Güreş hayatımı etkileyecek her şeyden uzak durdum"

Güreş kariyerindeki başarılarının sırrı hakkında açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, şu şekilde konuştu:

Güreş hayatımı etkileyecek her şeyden uzak durdum. Yaşantımı da buna göre şekillendirdim. Yeteneğim de varmış ama yeteneğim olsa da çalışmak çok önemli. Bunları düzenli yaptım ve o başarıları ben de kazandım. Dile kolay geliyor ama bir de bana sorun, o başarıları kazanana kadar o zorlukları nasıl çektim. İnanılmaz zordu benim için. İnsanlar yaşlandıkça 'Ya genç olsam' derler. Fakat ben hep güreşi bıraktığım yaşta olmak isterim. Yani 50 yaşımda olsam, 35 yaşında olmak isterim, bir öncesini değil. Makine gibi çalıştık. Kaslarımızla o kadar çok çalıştık ki belki de ileride sıkıntılar yaşayacağız ama sporu hiçbir zaman bırakmayacağım tabii. Bırakırsam kesinlikle çok sıkıntılarla karşılaşabilirim.

"Bir sonraki şampiyonada cevap vermek her zaman hoşuma gitmiştir"

Madalya kazanamadığı şampiyonalardan sonra yapılan eleştirilerin kendisini daha çok hırslandırdığına değinen Kayaalp, şu ifadeleri kullandı:

Birkaç tane sakatlıktan dolayı fire vermişliğim var ama insanlar farklı düşünebiliyor. Yani bir iki tane madalya alamadığım yer var. Arada bir fire veriyoruz, kaybedince her şey unutuluyor. Benim en çok üzüldüğüm taraf da bu zaten. O kadar aldığın başarı bir şampiyonada gidiyor. Gününde de olamayabilirsin yani 13 yıldır sonuçta her yerde madalya alıyorsun. Bir şampiyonada fire vermek çok doğal bir şey. Tabii hemen karalama kampanyasına dönüşebiliyor bazen. Bunlar da beni hırslandıran şeyler aslında. Bir sonraki şampiyonada cevap vermek her zaman hoşuma gitmiştir.