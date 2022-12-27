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    Ronaldo'dan sevgilisini eleştirenlere cevap

    Ronaldo'dan sevgilisini eleştirenlere cevap

    Kendisine yapılan eleştirilere genelde cevap vermeyen Cristiano Ronaldo, sevdiği kadının eleştirilmesine sessiz kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 13:39
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    Tatilini ailesiyle birlikte geçiren Cristiano Ronaldo’ya çocuklarının annesi Georgina Rodriguez’den Noel hediyesi geldi.

    Dünya Kupası’nda büyük hayal kırıklığı yaşayan ve şu sıralar Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşme imzalaması beklenen Ronaldo’ya yeni yıl öncesi yine lüks bir araba hediye edildi.

    Georgina Rodriguez, lüks araba koleksiyonu olan yıldıza Rolls Royce Phantom aldı.

    Ronaldo yeni hediyesini sosyal medya hesabından paylaşarak Georgina Rodriguez’e teşekkür etti.

    Ronaldo'nun doğum gününde araba hediye eden sevgilisinin yeni yıl hediyesi olarak tekrar araba hediye etmesi büyük eleştiri aldı.

    "En sevdiğim araba"

    Ronaldo ise 7 yıldır birlikte olduğu sevgilisini, "Georgina'nın hediyesini bile yerden yere vurdular. İsterse 100 tane arabam olsun, aşık olduğum kadın 101. arabamı aldıysa, artık en sevdiğim araba odur." diyerek savundu.

    Ronaldo'ya sevgilisinden Noel hediyesi VİDEO

    Ronaldo


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