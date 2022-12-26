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    Ronaldo'ya sevgilisinden Noel hediyesi

    Ronaldo'ya sevgilisinden Noel hediyesi

    Manchester United kariyeri ve Dünya Kupası'nda yaşadıklarından sonra kötü bir yıl geçiren Cristiano Ronaldo'nun yüzünü sevgilisi Georgina güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 14:32
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    Futbol kariyerinin sonlarına gelen 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun 2022 yılı kötü geçti.

    Manchester United ile sözleşmesini fesheden futbolcu, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da istediği mutluluğu yaşayamadı.

    Bu aralar adı Suudi Arabistan takımı Al-Nassr ile anılan Ronaldo, çalışmalarına bireysel devam ediyor.

    Vereceği karar için zaman isteyen Portekizli, çocukları ve sevgilisiyle zaman geçiriyor.

    Sevgilisinden son model araç

    Noel'i kutlayan Ronaldo'nun yüzünü ise 7 yıldır birlikte olduğu İspanyol Georgina Rodriguez güldürdü.

    Araba tutkusu bilinen Ronaldo'ya, sevgilisi son model Rolls Royce Phantom marka lüks araç hediye etti.

    Kırmızı kurdele ve Noel Baba eşliğinde hediyesini alan Ronaldo, "Teşekkür ederim aşkım" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    Ronaldo

    Ronaldo


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