Şahika Ercümen iddialı: Yeni rekorlar gelecek Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, "Dünya şampiyonası da Mısır'da olacak. 100 metreyi geçeceğiz diye hayal ediyorum" dedi.

DHA

Ünlü sporcu Şahika Ercümen, yüzü olduğu moda markasının basın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Şahika Ercümen, "2023 sezonu mükemmel diyebileceğim bir sezondu. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 metreye dalmak benim için çok önemliydi. Ülkemize madalya kazandırmak, rekor kırmak çok kıymetliydi. Bu motivasyonla yeni sezon çalışmalarına başladık. Önümüzdeki yarışmalarda da ülkemize madalya kazandırmayı ve rekor kırmayı hedefliyorum." diye konuştu.

"İnşallah rekorlar gelecek"

Takvim yeni yeni netleşiyor ama bahar, yaz döneminde inşallah yeni rekorlar gelecek. Dünyanın pek çok yerinde yıl boyunca antremanlar yapıyoruz. Muhtemelen dünya kupası Kuzey Amerika tarafında dünya şampiyonası da Mısır'da olacak. Orada ülkemize yeni bir madalya kazandırmak istiyorum. 100 metreyi geçeceğiz diye hayal ediyorum. 2024 inşallah 2023'ten iyi, başarılı ve verimli geçer. Her zaman yaptığımın üzerinde koymayı hedefliyorum. O nedenle hepimiz için daha iyi bir sene olsun.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)